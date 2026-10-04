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Дана Уайт сообщил, что Дамиан Пинас с одного удара сломал Андрею Пуляеву челюсть

Дана Уайт сообщил, что Дамиан Пинас с одного удара сломал Андрею Пуляеву челюсть
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Президент промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что представитель Арубы Дамиан Пинас сломал россиянину Андрею Пуляеву челюсть. Их противостояние состоялось на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) и завершилось победой Пинаса нокаутом в первом раунде.

«После прелимов мы думали: «Боже мой, как же нам выбрать тех, кто получит бонус?» Если посмотреть на результаты поединков, Дамиан победил жёстким нокаутом и сломал ему [Пуляеву] челюсть», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Представителю Арубы 24 года. Рекорд Пинаса в ММА составляет 11 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и одно поражение.

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