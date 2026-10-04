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Статистика боя Атеба Готье — Роман Копылов: удары, процент точности

Статистика боя Атеба Готье — Роман Копылов: удары, процент точности
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Пресс-служба UFC опубликовала статистические данные поединка, который прошёл в лимите средней весовой категории (до 84 кг), между представителем Камеруна Атеба Готье и россиянином Романом Копыловым. Он состоялся сегодня, 4 октября, на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Противостояние завершилось победой Романа техническим нокаут в первом раунде.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

Фото: Официальный сайт UFC

Для Романа победа в этом поединке стала 16-й на профессиональном уровне в ММА и 13-й, которая была одержана нокаутом. Также в рекорде Копылова пять поражений. Российский боец является бывшим чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе.

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