Статистика боя Атеба Готье — Роман Копылов: удары, процент точности

Пресс-служба UFC опубликовала статистические данные поединка, который прошёл в лимите средней весовой категории (до 84 кг), между представителем Камеруна Атеба Готье и россиянином Романом Копыловым. Он состоялся сегодня, 4 октября, на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Противостояние завершилось победой Романа техническим нокаут в первом раунде.

Фото: Официальный сайт UFC

Для Романа победа в этом поединке стала 16-й на профессиональном уровне в ММА и 13-й, которая была одержана нокаутом. Также в рекорде Копылова пять поражений. Российский боец является бывшим чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе.