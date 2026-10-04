«Гарантированно закончится досрочно. Это будет безумие». Кормье — о бое Павлович — Перейра

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Я как-то видел, как Перейра работал на тяжёлом мешке, и это выглядело безумно, такая огромная мощь у этого парня. Но у Павловича тот же тип силы. Перейра сейчас хорош. Однако ему предстоит сразиться с одним из самых крупных тяжеловесов, который обладает одним из самых мощных ударов.

Это бой, который гарантированно закончится досрочно. Алексу нельзя позволять Сергею наносить удары. Но это будет безумие. Не могу дождаться декабря», — сказал Кормье во время трансляции турнира UFC 332.