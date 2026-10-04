Артур Бетербиев опустился на 11-е место в рейтинге полутяжёлого веса по версии WBO

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев опустился с первого на 11-е место в обновлённом рейтинге Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 79,2 кг.

Фото: Официальный сайт WBO

Напомним, Артуру 41 год. В последнем поединке, который состоялся 23 февраля 2025 года в Саудовской Аравии, россиянин уступил соотечественнику Дмитрию Биволу решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113) по итогам 12 раундов. Для Бетербиева это поражение стало первым в профессиональной карьере. А Бивол, в свою очередь, стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу в категории до 79,2 кг. Впоследствии он утратил это звание, освободив титул WBC.