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В команде Копылова обозначили сроки проведения следующего боя Романа в UFC

В команде Копылова обозначили сроки проведения следующего боя Романа в UFC
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Евгений Шевченко, являющийся менеджером российского бойца UFC Романа Копылова, сообщил, когда его подопечный собирается провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Мы увидели лучшую версию Романа Копылова в UFC. Он контролировал ход боя, выигрывал эпизоды. При подготовке была проделана большая работа тренерским штабом во главе с Артёмом Кузьминовым. Второй раз подряд он выходит в статусе андердога и разбивает фаворита.

После такого выступления ожидаем увидеть его в топ‑15 и в следующем бою бороться за выход в топ‑10. После Нового года ожидаем его возвращения в клетку», – приводит слова Шевченко портал «Матч ТВ».

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