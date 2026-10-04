В команде Копылова обозначили сроки проведения следующего боя Романа в UFC

Евгений Шевченко, являющийся менеджером российского бойца UFC Романа Копылова, сообщил, когда его подопечный собирается провести следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Мы увидели лучшую версию Романа Копылова в UFC. Он контролировал ход боя, выигрывал эпизоды. При подготовке была проделана большая работа тренерским штабом во главе с Артёмом Кузьминовым. Второй раз подряд он выходит в статусе андердога и разбивает фаворита.

После такого выступления ожидаем увидеть его в топ‑15 и в следующем бою бороться за выход в топ‑10. После Нового года ожидаем его возвращения в клетку», – приводит слова Шевченко портал «Матч ТВ».