«Корчит из себя крутого». Имавов высмеял Стрикленда за затягивание организации боя

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов отреагировал, что его предполагаемый поединок с чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом не состоится на турнире UFC 335, а будет, вероятно, организован в первом квартале 2027 года. По имеющимся данным, организация их боя затягивается из-за финансовых разногласий Стрикленда с руководством лиги.

«Корчит из себя крутого», — написал Имавов на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.

Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.