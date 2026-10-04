Тайсон Фьюри ответил, когда собирается провести трилогию с Александром Усиком

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри ответил, когда собирается провести трилогию с непобеждённым 39-летним экс-абсолютным чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком.

«Хочу уничтожить бомжа Джошуа для того, чтобы размяться, а потом устроить трилогию с Усиком. Я обсуждал этот вопрос с Алексом, и он сказал, что будет готов в первом квартале 2027 года», — приводит слова Фьюри портал Boxing News.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошёл в мае 2024 года и завершился победой Александра единогласным решением судей. Реванш между боксёрами состоялся в декабре 2024 года. Поединок продлился все 12 раундов и завершился в пользу Усика единогласным решением судей.