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Главный бой турнира АСА 208 между Бибертом Туменовым и Даудом Шайхаевым отменён

Главный бой турнира АСА 208 между Бибертом Туменовым и Даудом Шайхаевым отменён
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Главный поединок турнира лиги АСА 208 в Грозном между действующим обладателем титула АСА в лёгком весе россиянином Даудом Шайхаевым и соотечественником Бибертом Туменовым отменён. Об этом сообщил президент промоушена Магомед Бибулатов в своём телеграм-канале.

По имеющейся информации, медики не допустили Биберта к участию в поединке по состоянию здоровья. Их противостояние должно было пройти примерно через семь-девять часов.

Фото: Пресс-служба АСА

У Биберта в профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Рекорд Дауда на профессиональном уровне в ММА составляет 19 побед, из которых шесть были одержаны нокаутом, пять поражений и один поединок закончился ничьей решением судей.

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