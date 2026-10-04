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Стала известна причина, почему бой Стрикленд — Имавов не состоится на турнире UFC 335

Стала известна причина, почему бой Стрикленд — Имавов не состоится на турнире UFC 335
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Журналист и инсайдер американского портала MMA Mania Алекс Бехунин сообщил, что руководство UFC рассматривало организацию на турнире UFC 335 поединка между чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом и третьим номером рейтинга UFC в категории до 84 кг французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Шон Стрикленд был готов к UFC 335. Он не получил никаких травм в результате аварии, по словам источников. В UFC приняли другое решение», — написал Бехунин на своей странице в социальной сети Х.

При этом в комментариях к одной из публикаций Стрикленда один из фанатов предположил, что организовать поединок не получилось из-за желания Шона получить более крупный гонорар. В ответ на его комментарий Стрикленд написал: «Бинго».

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