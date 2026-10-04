50-летний Фёдор Емельяненко заявил, что мечтает сразиться с Фрэнсисом Нганну

50-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что мечтает провести бой по правилам бокса с экс-обладателем чемпионского пояса UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«С кем бы хотел провести бой? Я уже в крови боец, мне хочется биться. У меня уже в организме то что-то оторвётся, то отломается, но я ещё держусь, и, если всё будет нормально и бог даст, я хотел бы побиться в России в чемпионате по боевому самбо, но посмотрим, не будем загадывать. А так, я бы хотел провести ещё пару-тройку боёв по боксу. Мне это интересно. Хотел бы провести бой по боксу с Фрэнсисом Нганну, но это моя мечта. Он мне интересен. Посмотрим», — приводит слова Емельяненко ТАСС.