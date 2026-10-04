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Тайсон Фьюри сообщил, что хочет пригласить Дональда Трампа на бой с Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри сообщил, что хочет пригласить Дональда Трампа на бой с Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри сообщил, что намерен предложить президенту США Дональду Трампу посетить его грядущий поединок с соотечественником Энтони Джошуа. Их противостояние состоится 11 декабря в Кардиффе.

«Я обязательно сделаю это предложение своему старому приятелю, и посмотрим, согласится ли он. Скорее всего, нет, учитывая его нынешнее положение — он же президент США», — приводит слова Фьюри издание BBC.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 30 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Тайсону Фьюри 37 лет. В профессиональном рекорде британца 35 побед, из которых 25 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

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