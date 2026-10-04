«Всё сложилось удачно. Бог уберёг». Роман Копылов — о победе над Готье на UFC 332

Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал свою победу техническим нокаутом над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332 и рассказал, за счёт чего ему удалось добиться успеха.

— Помогло преимущество в опыте или просто удалось поймать на ошибке?

— Наверное, всё вместе. Все составляющие совпали. Звёзды сегодня были на нашей стороне, слава богу. Я думаю, что в первую очередь это тренировки, работа, ну и чуть-чуть везения, а в нашем деле оно нужно. Сегодня не то чтобы повезло, но счастья у нас было больше сегодня.

— Удивил ли чем-то Атеба?

— Если честно, не успел. Ну, судя по бою. Всё видели, всё контролировали. Если бы вы шли с разбитыми физиономиями оба, тогда я бы сказал другое. Всё сложилось удачно. Бог уберёг.

— Когда понял, что это твой шанс?

— Не то что он ошибся. Повтор смотрели, попал я ему слева. Артём (секундант) крикнул: «Сбил темп». И как раз уже полраунда прошло, думаю: времени не так много осталось, можно рискнуть, выложиться. И это дало результат, — сказал Копылова в интервью на YouTube-канале Kolos MMA.