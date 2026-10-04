Сехудо: в UFC должны перестать защищать Шона О’Мэлли

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо призвал промоушен организовать бой между Шоном О’Мэлли и Пэйтоном Талботтом.

«Никто не хочет драться с Пэйтоном Талботтом. Его игнорируют уже год. Вы должны дать ему лучшего соперника, и им нужно перестать защищать Шона О’Мэлли. Талботт против О’Мэлли — следующий бой, подписывайте контракт!» — написал Сехудо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Пэйтон Талботт в ночь на 4 октября на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити нокаутировал Дейвисона Фигейреду в первом раунде.