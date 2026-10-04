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Талботт высказался о возможном поединке с О’Мэлли и сделал прогноз на бой Двалишвили — Ян

Талботт высказался о возможном поединке с О’Мэлли и сделал прогноз на бой Двалишвили — Ян
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Американский боец UFC Пэйтон Талботт заявил, что поединок с Шоном О’Мэлли станет очевидным решением, если Мераб Двалишвили победит Петра Яна в их третьем бою на турнире UFC 333. Талботт вызвал О’Мэлли после победы над Дейвисоном Фигейреду на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дейвисон Фигейреду — Пэйтон Талботт (W)
04 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Пэйтон Талботт
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду

«Посмотрим, что произойдёт с Мерабом и Яном. Если честно, я думаю, что если Мераб победит, то это очевидное решение. Он уже дрался с Мерабом много раз и проигрывал. Если Ян победит, я не знаю. Посмотрим. Он находится в совершенно другой позиции, чем я. Посмотрим, где будет мой рейтинг.

Я понимаю, в какой позиции нахожусь. Это весёлый бой. Думаю, мы оба должны хотеть его. Его называют лучшим ударником в дивизионе, и я хотел бы проверить это», — приводит слова Талботта Yahoo Sports.

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