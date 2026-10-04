Майкл Моралес обратился к Махачеву с предложением титульного боя

27-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес обратился к российскому чемпиону в двух весовых категориях Исламу Махачеву, заявив о желании провести бой.

«Ислам, с тех пор как ты пришел в мой дивизион и забрал пояс, я прошу об этом бое. Ты говорил, что Моралес гораздо опаснее остальных. Ещё ты говорил, что мне нужен ещё один бой. А насчёт нас с Пратесом — ты сказал: «Пусть они подерутся». Отлично. Я уважаю это, но после этого никаких отговорок больше не должно быть», — сказал Моралес в видео на своей странице в соцсетях.

В профессиональном рекорде эквадорского бойца 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Свой дебютный поединок в качестве профи Майкл провёл в августе 2017 года.