«Я хочу громко заявить о себе. Мне нужны топовые бойцы». Моралес — о своих планах в UFC

27-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес назвал бойцов промоушена, с которыми хотел бы провести поединки.

«Пратес, мы с тобой — давай сойдёмся в бою. Ты говоришь, что UFC никогда не предлагал тебе бой со мной. Ты говоришь, что «разнесёшь» меня в первом раунде? Идеально, брат. Давай сделаем это. Ты и я. Дэдпул против Человека-паука. Кто следующий? Мне нужны топовые бойцы. Мне нужны громкие имена. Я хочу эти бои ради фанатов. Я хочу громко заявить о себе.

Если у вас другие планы на Ислама — если вы предпочитаете выбирать лёгких соперников и Ислам выбирает Пратеса, — то у меня свои планы на 2027 год. Захватить власть в этом дивизионе. Последний босс этого дивизиона, Шавкат Рахмонов, — ты знаешь, где меня найти. О, и чуть не забыл о тебе… Нахрен Иэна Гэрри!» — сказал Моралес в видео на своей странице в соцсетях.