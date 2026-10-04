Абдулвахабов победил Глейсона Тибау единогласным решением судей на ACA 208 в Грозном

Сегодня, 4 октября, в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 208. В одном из событий вечера россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов победил бразильского спортсмена Глейсона Тибау единогласным решением судей по итогам трёх раундов — 29-28, 29-28, 30-27. Для Абдулвахабова этот бой стал дебютным в полусреднем весе, а для Тибау — первым в АСА.

В рекорде Абдулвахабова в MMA теперь 23 победы и два поражения.

Изначально в главном бою вечера за пояс в лёгком весе должны были драться действующий чемпион Дауд Шайхаев и Биберт Туменов. Однако во время турнира стало известно, что медицинский штаб лиги не допустил Туменова до боя из-за проблем со здоровьем.