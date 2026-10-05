Результаты турнира ACA 208 в Грозном

4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 208. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира ACA 208:

Абдул-Азиз Абдулвахабов победил Глейсона Тибау единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Абдул-Рахман Дудаев победил Висенте Варгаса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Джамбулат Селимханов победил Курбана Тайгибова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Адлан Ибрагимов победил Сергея Стародуба нокаутом (раунд 3, 0:21).

Александр Подлесный победил Рустама Керимова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Абдул-Рахман Джанаев победил Михаила Долгова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Кирилл Грищенко победил Даниила Мацолу единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).

Магомед Сулумов победил Шеймона Мораеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Херберт Батиста победил Узаира Абдуракова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Тимур Валиев победил Шамиля Бораева болевым приёмом на ногу (раунд 2, 1:47).

Франсиско Фигейредо победил Юнуса Евлоева техническим нокаутом (раунд 3, 0:58).

Марк Хульм победил Мурада Абдулаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Умалат Исрапилов победил Курбана Гаджиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Имам Витаханов победил Магнуса Конрадо техническим нокаутом (раунд 1, 1:42).

Хусейн Кушагов победил Евгения Ерохина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Али Сулейманов победил Мурада Хасаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).

Магомед Мальсагов победил Артура Астахова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Ренан Оливейра победил Тамирлана Ашаханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Важа Циптаури победил Рамзана Сулейманова техническим нокаутом (раунд 1, 0:44).

Асвад Ахматов победил Мурата Факова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Ислам Героев победил Алана Гомеса единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Бой Дауда Шайхаева и Биберта Туменова был отменён, Туменова не допустили к поединку по медицинским показателям.