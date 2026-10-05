Результаты турнира ACA 208 в Грозном

4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 208. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.
Результаты турнира ACA 208:
Абдул-Азиз Абдулвахабов победил Глейсона Тибау единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Абдул-Рахман Дудаев победил Висенте Варгаса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Джамбулат Селимханов победил Курбана Тайгибова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Адлан Ибрагимов победил Сергея Стародуба нокаутом (раунд 3, 0:21).
Александр Подлесный победил Рустама Керимова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Абдул-Рахман Джанаев победил Михаила Долгова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Кирилл Грищенко победил Даниила Мацолу единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).
Магомед Сулумов победил Шеймона Мораеса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Херберт Батиста победил Узаира Абдуракова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Тимур Валиев победил Шамиля Бораева болевым приёмом на ногу (раунд 2, 1:47).
Франсиско Фигейредо победил Юнуса Евлоева техническим нокаутом (раунд 3, 0:58).
Марк Хульм победил Мурада Абдулаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Умалат Исрапилов победил Курбана Гаджиева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Имам Витаханов победил Магнуса Конрадо техническим нокаутом (раунд 1, 1:42).
Хусейн Кушагов победил Евгения Ерохина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Али Сулейманов победил Мурада Хасаева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).
Магомед Мальсагов победил Артура Астахова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Ренан Оливейра победил Тамирлана Ашаханова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Важа Циптаури победил Рамзана Сулейманова техническим нокаутом (раунд 1, 0:44).
Асвад Ахматов победил Мурата Факова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Ислам Героев победил Алана Гомеса единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Бой Дауда Шайхаева и Биберта Туменова был отменён, Туменова не допустили к поединку по медицинским показателям.