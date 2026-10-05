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«Никогда не видел ничего подобного». Кормье — о победе Пинаса над Пуляевым на UFC 332

«Никогда не видел ничего подобного». Кормье — о победе Пинаса над Пуляевым на UFC 332
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Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и комментатор лиги американец Даниэль Кормье высказался о поражении россиянина Андрея Пуляева в бою с представителем Арубы Дамианом Пинасом на турнире UFC 332, который прошёл на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Бой закончился победой Пинаса нокаутом в первом раунде.

«Я никогда не видел ничего подобного, мужик. Думаю, это, возможно, самый мощный панчер, которого я видел с тех пор, как мы начали заниматься этим», — приводит слова Кормье Yahoo Sports.

Ранее президент промоушена UFC Дана Уайт сообщил, что Пинас сломал Пуляеву челюсть.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас (W) — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Окончено
KO
Андрей Пуляев
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