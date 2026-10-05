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«Рад представлять свой небольшой посёлок». Копылов — о своей речи после победы на UFC 332

«Рад представлять свой небольшой посёлок». Копылов — о своей речи после победы на UFC 332
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Российский боец UFC Роман Копылов оценил свою речь после победы техническим нокаутом над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Напомним, после победы Копылов упомянул родной пгт в России.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

«Рад представлять свой небольшой посёлок Бачатский на мировой арене», — написал Копылов на своей странице в одной из социальных сетей.

Копылов одержал вторую победу подряд в UFC и 16-ю в смешанных единоборствах. Также на его счету пять поражений.

Ранее Евгений Шевченко, являющийся менеджером российского бойца UFC Романа Копылова, рассказал, что свой следующий бой спортсмен может провести после Нового года.

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