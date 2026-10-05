«Рад представлять свой небольшой посёлок». Копылов — о своей речи после победы на UFC 332

Российский боец UFC Роман Копылов оценил свою речь после победы техническим нокаутом над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Напомним, после победы Копылов упомянул родной пгт в России.

«Рад представлять свой небольшой посёлок Бачатский на мировой арене», — написал Копылов на своей странице в одной из социальных сетей.

Копылов одержал вторую победу подряд в UFC и 16-ю в смешанных единоборствах. Также на его счету пять поражений.

Ранее Евгений Шевченко, являющийся менеджером российского бойца UFC Романа Копылова, рассказал, что свой следующий бой спортсмен может провести после Нового года.