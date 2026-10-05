«Не до конца понимаю, чему меня должно научить это». Готье — о поражении от Копылова

Камерунец Атеба Готье прокомментировал поражение от россиянина Романа Копылова на турнире UFC 332.

«Привет всем. Я просто хотел выделить минутку, чтобы сообщить вам, что у меня всё хорошо, — особенно всем тем, кто переживал за меня и присылал мне сообщения со вчерашнего вечера. Вчерашний вечер был просто не нашим вечером. Отдаю должное моему сопернику. Вчера он был лучше меня, и я это уважаю. Конечно, я разочарован. Я хотел победить, как и всегда. Но это тоже часть нашего спорта. Бывают дни, когда всё идет в вашу пользу, а бывают дни, когда всё складывается совсем не так, как вы себе представляли. Да, я упал. Но я поднимусь. И я буду начинать снова и снова — столько раз, сколько потребуется, пока не достигну поставленной перед собой цели.

Искреннее спасибо всем, кто присылает мне сообщения с поддержкой и мотивацией. Я читаю ваши сообщения, пусть и не могу ответить каждому, и поверьте, они очень много значат для меня. Как говорят в нашем спорте: иногда хайлайты делаешь ты… а иногда хайлайтом становишься ты. И спасибо тем, кто празднует моё поражение. Я не держу на вас зла. Каждый вправе чувствовать то, что чувствует. Я просто использую всё это как мотивацию, чтобы продолжать работать.

Возможно, сегодня я не до конца понимаю всё, чему меня должно научить это поражение, но знаю, что оно станет частью моей истории.

Вчера вечером я упал. Но моя история на это