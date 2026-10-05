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«Разберусь с тобой, фальшивый чемпион». Имавов предложил Стрикленду $ 500 тыс.

«Разберусь с тобой, фальшивый чемпион». Имавов предложил Стрикленду $ 500 тыс.
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов обратился к чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду с предложением.

«Если дело действительно в деньгах, я поставлю на кон $ 500 тыс. из своего кармана, если ты победишь меня в январе. Я говорю это официально. Если ты всё равно не согласишься, значит, ты просто трусишь. Я разберусь с тобой и за пределами клетки, фальшивый чемпион», — написал Имавов на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что организация боя Стрикленда с Имавовым затягивается из-за финансовых разногласий Шона с руководством лиги.

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