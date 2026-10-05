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«Мой следующий бой заставит тебя плакать!» Шакур Стивенсон обратился к Джервонте Дэвису

«Мой следующий бой заставит тебя плакать!» Шакур Стивенсон обратился к Джервонте Дэвису
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Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе 29-летний американец Шакур Стивенсон и 31-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгких весовых категориях, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис обменялись колкостями в социальных сетях.

«Ваш любимый боец боится меня. Теперь он просто видит, что не нужен мне, как он думал… Мой следующий бой заставит тебя плакать!» — написал Стивенсон, обратившись к Танку.

«Я тебе ясно как день говорю: то, что я дам, чёрт возьми.., теперь тебе придётся расплачиваться со всеми этими людьми из этих 10%, ты, ничтожный ублюдок… Я уделываю тебя по всем фронтам, придурок...» — ответил Шакуру Джервонта.

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