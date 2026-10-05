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«Проигравший должен будет сбрить волосы». Пэйтон Талботт предложил Шону О’Мэлли пари

«Проигравший должен будет сбрить волосы». Пэйтон Талботт предложил Шону О’Мэлли пари
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12-й номер легчайшего веса UFC американец Пэйтон Талботт в шутку предложил бывшему чемпиону дивизиона Шону О’Мэлли пари. Талботт после победы над Дейвисоном Фигейреду на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити вызвал именно Шона на следующий бой.

– Есть ли способ подтолкнуть Шона к этому бою?
– Не знаю, может, мы могли бы заключить пари на то, кто кого нокаутирует или что-то такое (улыбается). Заключим между собой дополнительное пари.

– Вы могли бы поспорить на волосы. У вас у обоих довольно длинные волосы.
– Ага, кто проиграет, тот должен сбрить волосы (смеётся), — сказал Талботт в видео на YouTube-канале FULL SEND MMA.

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