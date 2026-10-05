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Фёдор Емельяненко дал совет Петру Яну перед его третьим боем с Мерабом Двалишвили

Фёдор Емельяненко дал совет Петру Яну перед его третьим боем с Мерабом Двалишвили
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о предстоящем третьем бое действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

«Посмотрю бой. Я бы пожелал Петру грамотно подойти к этому поединку, не перетренироваться, потому что слышал, что есть такая проблема. Он поздно сбавляет нагрузки. Это тоже профессионализм, тоже показывает, насколько ты профессионал. И, конечно, с головой подойти, подумать, прочувствовать», – приводит слова Емельяненко ТАСС.

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