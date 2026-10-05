«Ты уже начинаешь искать отговорки». Гэрри отреагировал на сообщение от Моралеса

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе ирландец Иэн Гэрри отреагировал на пренебрежительное сообщение в свой адрес от непобеждённого эквадорца Майкла Моралеса (третий номер дивизиона).

Моралес ранее опубликовал сообщение своим будущим соперникам (Исламу Махачеву, Карлосу Пратесу, Шавкату Рахмонову). Однако в адрес Гэрри Майкл сказал лишь: «О, и чуть не забыл о тебе… Нахрен Иэна Гэрри!»

«Я уже сказал «да». Дата утверждена. Главный бой турнира, а ты уже начинаешь искать отговорки. UFC прислали дату, и я даже написал тебе в личку. Ты выносишь всё в публичное поле, но за кулисами я получаю совсем другое сообщение. Весь мир знает, что я готов драться с кем угодно и когда угодно. Сколько уже прошло с тех пор, как ты дрался?» — написал Гэрри на своей странице в соцсети.