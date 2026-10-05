«Я никого не избегаю». Шон О'Мэлли ответил на вызов Пэйтона Талботта

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли отреагировал на вызов со стороны 12-го номера легчайшего веса UFC американца Пэйтона Талботта. Талботт вызвал Шона на бой после победы над Дейвисоном Фигейреду на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити.

«Четыре из последних семи боёв были против трёх величайших бойцов легчайшего веса. Я никого не избегаю», — написал О'Мэлли на своей странице в соцсети, приложив скриншот.

Фото: скриншот

В активе Шона О'Мэлли 20 побед и три поражения в MMA. В своём последнем бою американец победил канадца ливанского происхождения Айманна Захаби нокаутом во втором раунде на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.