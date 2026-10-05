«Империи часто рушатся изнутри». Пауло Коста обрушился с критикой на UFC и Дану Уайта

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста в очередной раз критически высказался в адрес промоушена и самого Даны Уайта.

«Похоже, UFC потерял ориентиры, не хватает концентрации и чёткого направления. Турниры собираются буквально из того, что осталось, а Дана Уайт путает имена бойцов. Складывается впечатление, что сейчас его больше интересуют бокс и противостояние с Эдди Хирном, чем компания, которую он сам создал.

Волков должен драться за титул в тяжёлом весе, отличные поединки не организуются из-за вопиющей некомпетентности. В конце концов, империи часто рушатся изнутри», – написал Коста на своей странице в соцсети.

Отметим, что спустя некоторое время Коста удалил свой пост.