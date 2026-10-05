«У тебя было пять минут потрясти мир». Уайт вновь раскритиковал Гэрри за бой с Махачевым

Президент UFC Дана Уайт в очередной раз раскритиковал поведение ирландца Иэна Гэрри в бою с чемпионом организации в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 в Филадельфии. Гэрри подвергся жёсткой критике из-за того, что после каждого раунда проявлял уважение к Махачеву, в частности, обнимая его.

«Мне показалось, что в пятом раунде Иэн Гэрри упустил свою возможность. Ты дерёшься, возможно, с величайшим бойцом всех времён. Ты отлично отработал четыре раунда… Ты моложе, крупнее, у тебя преимущество в размахе рук. Ты только что провёл четыре невероятных раунда. Выйди и покажи всё, на что способен. А ты выходишь, начинаешь пожимать ему руки и обниматься — делай это, когда на тебя надевают чемпионский пояс. Выражай Исламу всю свою любовь, когда бой уже закончен. Но это был пятый раунд. У тебя было пять минут, чтобы потрясти мир… и ты этого не сделал», — приводит слова Даны Red Corner MMA в социальной сети X.