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Мясников: крутейший бой Копылова. Не дал Готье сделать абсолютно ничего

Мясников: крутейший бой Копылова. Не дал Готье сделать абсолютно ничего
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Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал победу соотечественника Романа Копылова техническим нокаутом над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл в Солт-Лейк-Сити.

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

«Крутейший поединок в исполнении Ромы. Возможно, в этом поединке мы увидели лучшую версию Копылова. Он не дал своему сопернику сделать абсолютно ничего. Полностью контролировал ход боя, вынуждал оппонента мазать, а затем просто довёл всё до логического конца. Многие ждали нокаут от Готье, но в итоге он сам оказался на полу. Теперь ждём Романа в поединке с кем-то из топ-15», — сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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