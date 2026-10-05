Мясников: крутейший бой Копылова. Не дал Готье сделать абсолютно ничего
Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал победу соотечественника Романа Копылова техническим нокаутом над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл в Солт-Лейк-Сити.
«Крутейший поединок в исполнении Ромы. Возможно, в этом поединке мы увидели лучшую версию Копылова. Он не дал своему сопернику сделать абсолютно ничего. Полностью контролировал ход боя, вынуждал оппонента мазать, а затем просто довёл всё до логического конца. Многие ждали нокаут от Готье, но в итоге он сам оказался на полу. Теперь ждём Романа в поединке с кем-то из топ-15», — сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.