«Никаких компромиссов, будет жёсткое дерби». Кузьмин — о бое с Сусленковым в Грозном

Российский боксёр Сергей Кузьмин высказался о предстоящем поединке с соотечественником Артёмом Сусленковым. Их восьмираундовый бой пройдёт 16 октября в Грозном в главном карде турнира «Ахмат-Ozon».

«Мы уже два года пытаемся с ним побоксировать. И наконец получается. Сусленков входит в топ-15, а в этом рейтинге сильнейшие из сильнейших. Что тут тогда говорить? Это сильный соперник, который всё умеет и всё может. В нашем бою не будет каких-то компромиссов, а будет жёсткое дерби. Я готов, подойду к поединку в полной боевой готовности», — приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.

Занимающий девятую строчку рейтинга WBA и входящий в топ-15 рейтинга лучших тяжеловесов по версии BoxRec Сусленков свой последний бой провёл в июле в Москве на турнире «IBA.PRO 19», единогласным решением судей победив британца Джо Джойса. Чемпион Европы — 2010 Кузьмин в последний раз выходил на ринг в октябре 2025 года в Санкт-Петербурге на турнире «IBA.PRO 10», досрочно уступив Мураду Халидову.