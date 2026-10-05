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Дана Уайт: люди любят поливать грязью Ронду Роузи. Но именно она была той самой

Дана Уайт: люди любят поливать грязью Ронду Роузи. Но именно она была той самой
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, как бывшая чемпионка промоушена в легчайшем весе (до 61 кг) американка Ронда Роузи повлияла на его видение женщин в MMA.

«Люди любят поливать грязью Ронду Роузи… Но именно она пришла ко мне, когда я ещё не хотел видеть женщин в UFC. Я пытался продавать бои мужчин. Ронда поймала меня на одном мероприятии и спросила: «Могу я поговорить с вами 15 минут?» Через несколько минут разговора я поймал себя на мысли: «Чёрт возьми, кажется, я это сделаю». Она была той самой.

Первый фактор в этом бизнесе — умеешь ли ты драться? Насколько ты хорош? Второй — это менталитет созидания: когда ты говоришь мне, что собираешься сделать, как это произойдёт и как всё будет развиваться», — сказал Уайт на YouTube-канале The Diary of a CEO.

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