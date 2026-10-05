Адесанья: хотел, чтобы победил Готье, но у Копылова потрясающая скорость и умный стиль

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу россиянина Романа Копылова техническим нокаутом над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл в Солт-Лейк-Сити. Бой был проведён в лимите средней весовой категории (до 84 кг).

«Я хотел, чтобы победил Атеба, потому что всегда приятно видеть, как ещё один молодой африканский боец пробивает себе путь наверх. Но, если бы мне пришлось выбирать под дулом пистолета, я бы поставил на Копылова, потому что у него потрясающая работа ног, скорость и умный стиль ведения боя», — приводит слова Адесаньи Red Corner MMA.