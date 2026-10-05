15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья: хотел, чтобы победил Готье, но у Копылова потрясающая скорость и умный стиль

Адесанья: хотел, чтобы победил Готье, но у Копылова потрясающая скорость и умный стиль
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу россиянина Романа Копылова техническим нокаутом над камерунцем Атебой Готье на турнире UFC 332, который прошёл в Солт-Лейк-Сити. Бой был проведён в лимите средней весовой категории (до 84 кг).

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Атеба Готье — Роман Копылов (W)
04 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Атеба Готье

«Я хотел, чтобы победил Атеба, потому что всегда приятно видеть, как ещё один молодой африканский боец пробивает себе путь наверх. Но, если бы мне пришлось выбирать под дулом пистолета, я бы поставил на Копылова, потому что у него потрясающая работа ног, скорость и умный стиль ведения боя», — приводит слова Адесаньи Red Corner MMA.

Материалы по теме