Джастин Гейджи: я даже не подозревал, что в мире столько денег, это просто безумие

37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи рассказал о своих мыслях касательно заработков после завершения карьеры бойца MMA.

«Я часто бываю на разных полях для гольфа по всей стране и по всему миру, и многие из них окружены домами стоимостью в миллионы долларов. Я почти уверен, что 99,999% их владельцев не пришлось получать по лицу, чтобы позволить себе такое жильё.

Я знаю, что в жизни есть чем заняться, и я во всём разберусь. Но даже не подозревал, что в мире столько денег, это просто безумие…» — сказал Гейджи в подкасте One Night with Steiny на YouTube.