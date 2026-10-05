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Дана Уайт: Эдди Хирн — слабак, этот бизнес построил его отец, вот он — настоящий мужик

Дана Уайт: Эдди Хирн — слабак, этот бизнес построил его отец, вот он — настоящий мужик
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Президент UFC Дана Уайт в очередной раз нелестно высказался об известном британском промоутере Эдди Хирне.

«Эдди Хирн — слабак… Этот бизнес построил его отец. Вот его отец — настоящий мужик… И я вижу это во Фрэнке Уоррене [тоже]… Фрэнк Уоррен — настоящий мужик», — сказал Уайт на YouTube-канале The Diary of a CEO.

Также Дана высказался о своей успешной работе по раскрутке UFC.

«Когда я начинал этот бизнес, не так много людей верили в это. Поэтому мы купили UFC за 2 млн. Да? Давайте будем честны. UFC был куплен за $ 2 млн. И, если «Лейкерс» продали за $ 12,5 млрд, тогда UFC стоит $ 50 млрд», — отметил Уайт.

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