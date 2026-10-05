Дана Уайт назвал четырёх самых выдающихся спортсменов, с которыми работал

Президент UFC Дана Уайт назвал самых выдающихся спортсменов, с которыми ему приходилось работать.

«Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Чак Лидделл, когда он был на пике своей карьеры, Ронда Роузи», — сказал Уайт на YouTube-канале The Diary of a CEO.

Макгрегор — единственный на данный момент боец из вышеперечисленных, у которого есть контракт с UFC и который выступает в промоушене. В начале августа 2026 года Конор перенёс операцию после травмы, полученной в бою с Максом Холлоуэем. Поединок с Холлоуэем стал для него первым за пять лет. В начале боя ирландец попытался нанести летящий удар ногой, но неудачно приземлился. Он упал ещё дважды, после чего схватился за колено, и рефери остановил бой на 69-й секунде. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.

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