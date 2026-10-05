«Непростая задача для Алекса». Джо Роган — о поединке Перейры с Сергеем Павловичем

59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Поатан снова выступит в тяжёлом весе, он полон решимости завоевать титул в этой весовой категории и не собирается возвращаться в полутяжёлый вес. Алекс говорит: «Я хочу ещё один шанс, чтобы сразиться с Сирилем Ганом». Для этого ему нужно пройти Сергея Павловича, а это непростая задача. Павлович — огромный, просто огромный тяжеловес с гигантской силой и фантастической боксёрской техникой», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.