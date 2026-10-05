15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Непростая задача для Алекса». Джо Роган — о поединке Перейры с Сергеем Павловичем

«Непростая задача для Алекса». Джо Роган — о поединке Перейры с Сергеем Павловичем
Комментарии

59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Поатан снова выступит в тяжёлом весе, он полон решимости завоевать титул в этой весовой категории и не собирается возвращаться в полутяжёлый вес. Алекс говорит: «Я хочу ещё один шанс, чтобы сразиться с Сирилем Ганом». Для этого ему нужно пройти Сергея Павловича, а это непростая задача. Павлович — огромный, просто огромный тяжеловес с гигантской силой и фантастической боксёрской техникой», — приводит слова Рогана портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Павловичу дали невероятный шанс. Поединок с Перейрой — идеальная история
Павловичу дали невероятный шанс. Поединок с Перейрой — идеальная история