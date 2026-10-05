Джо Роган отреагировал на невероятную победу нокаутом Дамиана Пинаса в бою с Пуляевым

59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган лестно высказался в адрес представителя Арубы Дамиана Пинаса после того, как тот нокаутировал россиянина Андрея Пуляева в первом раунде. Их противостояние состоялось на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

«Есть парни, у которых просто есть божественная сила. Помните боксёра Джулиана Джексона (чемпион мира в первой средней и средней весовых категориях. Считается одним из сильнейших панчеров в истории бокса. — Прим. «Чемпионата»)? Он бил парней, и все думали: «Что случилось?» У Дамиана Пинаса есть то же самое. Это просто необычайная сила», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.