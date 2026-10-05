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Джо Роган отреагировал на невероятную победу нокаутом Дамиана Пинаса в бою с Пуляевым

Джо Роган отреагировал на невероятную победу нокаутом Дамиана Пинаса в бою с Пуляевым
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59-летний известный американский подкастер и штатный комментатор UFC Джо Роган лестно высказался в адрес представителя Арубы Дамиана Пинаса после того, как тот нокаутировал россиянина Андрея Пуляева в первом раунде. Их противостояние состоялось на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

UFC 2026. UFC 332, Солт-Лейк-Сити, США
Дамиан Пинас (W) — Андрей Пуляев
04 октября 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Дамиан Пинас
Окончено
KO
Андрей Пуляев

«Есть парни, у которых просто есть божественная сила. Помните боксёра Джулиана Джексона (чемпион мира в первой средней и средней весовых категориях. Считается одним из сильнейших панчеров в истории бокса. — Прим. «Чемпионата»)? Он бил парней, и все думали: «Что случилось?» У Дамиана Пинаса есть то же самое. Это просто необычайная сила», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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