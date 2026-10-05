«Выгодное противостояние для Алекса». Комментатор UFC — о бое Перейры с Павловичем

Комментатор UFC и аналитик американец Джон Аник поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Итак, да, я считаю, что это более выгодное противостояние [чем с Сирилем Ганом] для Алекса, но Сергей Павлович обладает большим опытом, огромной мощью, отличной физической подготовкой и целеустремлённостью, а теперь ещё и опытом выступлений в UFC, так что, как мне кажется, это будет отличный бой. Я полагаю, для Алекса Перейры это было непростое решение. Он хочет выступать в тяжёлом весе, и этот поединок — самый большой шаг вперёд из возможных», — приводит слова Аника портал Sportskeeda.