Чимаев обратился к Стрикленду, пообещав заплатить $ 1 млн, чтобы тот принял реванш с ним

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, обратился к действующему чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду, пообещав выплатить ему $ 1 млн, если тот примет реванш с ним.

«Стрикленд, я заплачу тебе $ 1 млн. Пришли мне локацию — и давай драться. В клетке или нет — без разницы», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.