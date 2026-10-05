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Алексей Олейник: в своей лучшей форме я задушил бы Хабиба

Алексей Олейник: в своей лучшей форме я задушил бы Хабиба
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49-летний бывший чемпион KSW в тяжёлом весе, а также экс-боец UFC россиянин Алексей Олейник выразил уверенность в том, что смог бы победить члена Зала славы UFC соотечественника Хабиба Нурмагомедова, поймав того на удушающий приём.

«В своей лучшей форме я бы его задушил. Мы боролись на одном турнире по грэпплингу в разных весах. Я был в большем весе и выиграл турнир, а он проиграл Лёне Гатовскому. Тогда Хабиб был совсем молоденьким пареньком. Не считаю его неудушаемым человеком. Но у него невероятная функционалка и крутой контроль», – сказал Олейник в интервью на YouTube-канале Нарека Симоняна.

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