Биберт Туменов впервые прокомментировал отмену боя с Даудом Шайхаевым на АСА 208

Популярный боец АСА, выступающий в лёгком весе, россиянин Биберт Туменов впервые прокомментировал отмену поединка с чемпионом АСА в категории до 70 кг соотечественником Даудом Шайхаевым, который должен был стать главным событием турнира АСА 208 в Грозном. Их противостояние было отменено из-за решения врачей не выпускать Биберта на бой.

«Со здоровьем всё хорошо, оно стабилизируется. Серьёзных проблем нет, но я эмоционально ещё не успокоился. Очень стыдно. Я пока не разговаривал с Магомедом Бибулатовым отдельно. Думаю, будет время, мы сядем поговорим. Я обязан извиниться перед лигой и перед ним, перед болельщиками, которые приехали поддержать меня. Мне очень стыдно за всё, что я сделал. Неудобно и неприятно», – сказал Туменов в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.