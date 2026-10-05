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«Дайте пару недель». Многообещающий новичок UFC заявил о готовности подраться с Махачевым

«Дайте пару недель». Многообещающий новичок UFC заявил о готовности подраться с Махачевым
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27-летний бывший чемпион Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) в полусредней и средней весовых категориях, а ныне боец UFC хорват Роберто Солдич рассказал, что будет способен принять вызов против любого бойца лиги, в частности против действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Это UFC. Я чувствую, что начинаю всё с нуля. Мне нужно снова доказать этим парням, на что я способен. Самое важное — оставаться здоровым. Считаю себя лучшим в мире, но посмотрим, как справлюсь с этими парнями. Готов ли принять бой с Махачевым? Да, я готов драться с кем угодно, просто дайте мне несколько недель на подготовку тактики», — сказал Солдич в интервью порталу MMA Fighting.

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