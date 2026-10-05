Шара Буллет сразится с Исраэлем Адесаньей на турнире UFC в ноябре — инсайдер

32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт следующий поединок против бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи на турнире UFC Fight Night 295, который должен пройти 28 ноября на в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником @realkevink на своей странице в социальной сети Х.

Шарабутдин имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 17 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и одно поражение. В качестве профи Магомедов дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2017 года.

Рекорд нигерийского бойца на профессиональном уровне в ММА составляет 24 победы, из которых 16 были одержаны нокаутом, и шесть поражений.