Дана Уайт заявил, что стоимость лиги UFC составляет $ 50 млрд

Президент промоушена UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что стоимость североамериканской лиги составляет приблизительно $ 50 млрд.

«Когда я начинал этот бизнес, не так много людей верили в это. Поэтому мы купили UFC за $ 2 млн. Давайте будем честны — UFC был куплен за $ 2 млн. И если «Лейкерс» продали за $ 12,5 млрд, тогда UFC стоит $ 50 млрд», — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале The Diary Of A CEO.

Дана Уайт стал президентом UFC в январе 2001 года, когда компания Zuffa (фирма, созданная братьями Фрэнком и Лоренцо Фертитта вместе с Уайтом. — Прим. «Чемпионата») выкупила убыточный промоушен у Semaphore Entertainment Group.