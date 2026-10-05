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Дана Уайт заявил, что стоимость лиги UFC составляет $ 50 млрд

Дана Уайт заявил, что стоимость лиги UFC составляет $ 50 млрд
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Президент промоушена UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что стоимость североамериканской лиги составляет приблизительно $ 50 млрд.

«Когда я начинал этот бизнес, не так много людей верили в это. Поэтому мы купили UFC за $ 2 млн. Давайте будем честны — UFC был куплен за $ 2 млн. И если «Лейкерс» продали за $ 12,5 млрд, тогда UFC стоит $ 50 млрд», — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале The Diary Of A CEO.

Дана Уайт стал президентом UFC в январе 2001 года, когда компания Zuffa (фирма, созданная братьями Фрэнком и Лоренцо Фертитта вместе с Уайтом. — Прим. «Чемпионата») выкупила убыточный промоушен у Semaphore Entertainment Group.

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