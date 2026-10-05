«Как, чёрт возьми, он ещё в ростере UFC?!» Деметриус Джонсон — о Мовсаре Евлоеве

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон удивился тому, что непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев до сих пор находится в ростере лиги при неофициальной политике руководства по увольнению бойцов, которые не проводят зрелищные поединки и не побеждают досрочно.

«Он непобеждённый, у него 20-0 в рекорде без финишей. Как, чёрт возьми, этот парень всё ещё в UFC?! Даже сабмишенов нет!» — приводит слова Джонсона аккаунт Title Fight в социальной сети Х.

Напомним, Мовсар имеет на профессиональном уровне в смешанных единоборствах 20 побед, из которых 10 были одержаны в североамериканской лиге, и ни одного поражения. В профи Евлоев дебютировал в 2014 году. Он тренируется в команде American Top Team.