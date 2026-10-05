Алекс Волкановски не исключил окончательного перехода в лёгкий вес после боя с Евлоевым

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски не исключил окончательного перехода в лёгкий вес после поединка с непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянином Мовсаром Евлоевым. Их противостояние состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби и станет главным событием вечера.

«Может, снова подняться в лёгкий вес? Не-не-не… Меня достала эта чёртова сгонка веса, понимаете, о чём я? Я хочу покончить с этой чёртовой диетой, скажу тебе прямо сейчас», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Precision With Mighty & Izzy.