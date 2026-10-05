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«Сергей налетит, как горилла-альбинос, и нокаутирует». Боец UFC — о бое Павлович — Перейра

«Сергей налетит, как горилла-альбинос, и нокаутирует». Боец UFC — о бое Павлович — Перейра
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11-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Вальтер Уокер дал прогноз на предстоящий поединок между своим одноклубником россиянином Сергеем Павловичем и соотечественником Алексом Перейрой, который станет соглавным событием турнира UFC 335.

«Не думаю, что Поатан нокаутирует Сергея, нет. Русский, к сожалению, отправит Перейру в нокаут. Честно говоря, думаю, что это произойдёт в первом раунде. Когда Перейра снова будет низко держать руки, дёргать головой, Павлович подойдёт — и бум! Он налетает, как горилла-альбинос, и перестаёт махать руками только тогда, когда попадает и роняет соперника. Между ними будет вдобавок и бешеная разница в габаритах. Это не лучший поединок для Перейры», — приводит слова Уокера портал AgFight

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