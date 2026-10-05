Многообещающий боец UFC объяснил, почему не станет драться с Ярославом Амосовым

27-летний бывший чемпион Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) в полусредней и средней весовых категориях, а ныне боец UFC хорват Роберто Солдич рассказал, почему не станет принимать поединок с экс-обладателем пояса Bellator в категории до 77 кг, а ныне бойцом UFC украинцем Ярославом Амосовым.

«Я тренировался с Ярославом Амосовым, когда он приехал в Германию. Мы с ним очень сильно подружились. Даже был в его углу, когда он защищал пояс Bellator в бою против Логана Сторли. Ярослав Амосов — это мой брат. Не хочу много говорить, но UFC придётся очень много заплатить мне, чтобы я снова с ним подрался», — сказал Солдич в интервью порталу MMA Fighting.