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Мирко КроКоп поддержал организацию боя по боксу между Филипом Хрговичем и Джейком Полом

Мирко КроКоп поддержал организацию боя по боксу между Филипом Хрговичем и Джейком Полом
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51-летний победитель Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории хорват Мирко Филипович, более известный как КроКоп, поддержал организацию поединка между чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе соотечественником Филипом Хрговичем и 29-летним популярным американским боксёром и блогером Джейком Полом.

«Ну не знаю… Почему бы нет?! Это принесло бы Филипу большую прибыль в финансовом плане. Все так поступают, чтобы заработать деньги и обеспечить жизнь себе и своей семье. В конечном счёте этим же занимался и я — будто бы мне нравилось лететь под Новый год или Рождество в Японию. Зачем? Чтобы пойти драться до крови с человеком, которого никогда раньше не видел в жизни? Конечно, мне отлично платили, и это был единственный мотив, как и для всех остальных. Кто говорит иначе — лжёт», — приводит слова Филиповича портал Net.hr.

Джейк после победы Хрговича над Мозесом Итаумой сообщил о желании провести поединок с Филипом.

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